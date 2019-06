Con tan sólo 18 años, a Diego Maradona le tocó debutar en una Copa América con la Selección argentina en la edición de 1979, y ante Brasil. Pero el dato curioso no recae en su estreno en el certamen continental en el mismísimo Maracaná, sino que lo llamativo está en el número de camiseta que le otorgaron: ¡la "6"!.

Diego Maradona no jugó el Mundial 78, pero un año más tarde ya era titular de la selección en los partidos amistosos y todo dejaba en claro que sería la figura del Mundial Sub 20 de Japón. En un principio, Diego no estaba convocado para jugar la Copa América, pero las lesiones de Fren y Villaverde hizo que Menotti cuente con el.

El equipo era comandado por Vidallé, Roberto Díaz, Carlos López y Passarella, sin embargo, había mucha sangre joven, porque el objetivo del 'Flaco' era crear experiencia en las futuras generaciones. Argentina se enfrentaría a Bolivia y si bien López era el capitán del equipo y usaba la '10', en el torneo, no lo hizo. La utilizó el debutante Juan Carlos Bujedo que no jugó un minuto. Perdieron 2-1 en La Paz.

Fue así que Menotti cambió la estrategia y quiso que Maradona debutara en la Copa América en el decisivo encuentro contra Brasil en el Maracaná el 2 de agosto. Le consiguieron una camiseta que no hubiera sido asignada en el partido anterior y le tocó el insólito número 6.

'Pelusa' dio la asistencia del empate y fue considerado como el mejor del equipo, pero Argentina perdió 2-1. También uso esa numeración en el siguiente partido contra Bolivia en Buenos Aires. Otra vez, fue catalogado como el mejor del partido en la goleada por 3-0.

La Copa América de 1979 pasó rápidamente para el seleccionado argentino, ya que quedó eliminado en la primera ronda. Lo unicó que marcó este torneo fue un hecho insolito pero real… El día que la "10" de la selección no fue de Maradona

Sin dudas, quedó demostrado que el número no hace al jugador.