Luego de su declaración en la revista GENTE Fernando Dente hizo varios posteos en su Instagram relacionado a la frase más fuerte "Antes de morir, mi mamá me reveló que soy hijo de un cura".

Estas declaraciones trajeron cola en sus seguidores y sobretodo en su familia. Tomas, su hermano fue quien habló luego de las palabras de Fernando: "Voy a ser muy claro. Trabajo hace mucho tiempo en televisión. Sé perfectamente de qué se trata esto y siempre digo que los límites los pone uno", aseguró el periodista... Somos cuatro hermanos y por supuesto que voy a bancar incondicionalmente las decisiones de ellos. Si Fer tuvo la necesidad de contar parte de su retrospectiva es lícito. Yo no voy a decir nada al respecto. De ninguna manera... Creo que se lo tienen que preguntar a él. Él es quien hizo la declaración...Cada uno que haga lo que quiera. Yo no me voy a subir a este juego. No voy a hablar. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi vida ni de las personas de familia, ni de quienes hoy no están".

El cantante contó la reveladora charla que había tenido con su mamá: "Se sinceró y me dijo que soy hijo de un cura, que había sido catequista del colegio de mis hermanos. Al parecer se enamoraron apasionadamente. Cuando quedó embarazada él le ofreció dejar los hábitos e irse juntos, pero fue entonces cuando papá le ofreció un viaje de reconciliación".

Fernando, contó buscó al cura y que le escribió un mail pero que él le respondía con excusas para no encontrarse: "Un día me visitó, lo primero que me dijo fue 'sería bueno que hicieras un tratamiento psicológico'. Y dijo que a mí y a mi mamá nos había puesto en un cofre bajo llave y tapado con cemento".

Fernando, post declaraciones subió varias historias de Instagram relacionadas a las reacciones que tuvieron sus seguidores y amigos: "Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil". "Gracias por tanto amor" fue lo colocó en otra historia. Anteriormente en Instagram Stories había escrito: "Soy extremadamente protector de la persona en la que me estoy convirtiendo".