Sucedió hace un tiempo, pero seguramente muchos recuerden los rumores sobre la pelea que enfrentó a Pampita con Isabel Macedo, años atrás en Punta del Este.

La que no dio señales de recordarla demasiado, fue justamente Pampita. Se hizo la desentendida cuando Maite Peñoñori, panelista de Los Ángeles a la Mañana, le preguntó sobre episodio a partir del recuerdo de Yanina Screpante, que -presuntamente- había presenciado el enfrentamiento.

"No me acuerdo de nada del pasado. Por suerte tengo esa capacidad. Voy reseteando y borro, borro...", fue la respuesta bastante inesperada, sobre la noche en la que supuestamente la actual mujer del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey la habría provocado con un "espantasuegras".

"Viste que eso siempre quedó como el mito. Ya pasaron muchos años, podrías contarnos la verdad, sería divertido", insistió la periodista. Sin embargo, a Pampita... no se le refrescaba la memoria.

"No podría decir nada, no te puedo hacer ningún comentario. Por suerte, gracias a Dios, me voy olvidando de tantas cosas de esta vida", dijo Pampita.