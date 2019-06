Marcelo Romero, fiscal que lleva adelante la investigación del caso de la beba agredida en un jardín de infantes de la localidad de La Plata habló este miércoles sobre el aberrante hecho y lo calificó como "terrible".

En el mismo sentido, dijo que es "poco habitual".

Romero explicó que tienen como pruebas las testimoniales de la familia de la beba y el video captado por una cámara de seguridad del establecimiento. El fiscal sostuvo que el video es "contundente".

Noticias relacionadas

En las imágenes se observa cómo una maestra jardinera que estaba cuidando la menor, lejos de cumplir con su tarea, la zamarrea y pone en riesgo su vida, poniéndole una manta en la cabeza mientras la pequeña lloraba.

La nena estuvo tres horas en una situación y podría haber muerto por asfixia.

Your browser does not support the video element.

Las agresiones se produjeron en agosto del año pasado, cuando la beba tenía cuatro meses, pero el caso trascendió recientemente con la difusión del video. La causa está caratulada como "lesiones leves" y la familia de la beba quiere que cambie a "tentativa de homicidio".

El fiscal Romero dijo hoy que la carátula podría cambiarse pero que para eso primero se debe determinar "si las maniobras pusieron en peligro la vida de la bebé", en relación a las agresiones de la docentes acusada del maltrato en la guardería "Aventuras en Pañales".

"Debemos avanzar con otras medidas para llegar a la calificación legal definitiva", comentó.