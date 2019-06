(Foto: Reuters)

Lionel Messi tiene un gran desafío por delante, pero al mismo tiempo tiene una enorme deuda pendiente. Y esa deuda es con los hinchas argentinos que lo idolatran, con sobrada razón, pero también con él mismo. Aún debe lograr un título con la Selección argentina de fútbol.

Y Messi es quien más presente lo tiene. Ahora se inicia otra etapa, y con ésta, llega una nueva oportunidad.

Pero claro que Messi sabe que el equipo nacional no llega en la mejor forma a la Copa América en Brasil. Tras la mala actuación en Rusia, algo empezó a cambiar, con jugadores nuevos que se sumaron al plantel albiceleste, muchos de los cuales aún deben terminar de adaptarse.

Con esto en mente, y con esta realidad, Messi habló durante una entrevista televisiva este miércoles. Fue muy prudente y no le faltó sinceridad: "No somos candidatos como otras veces”.

Sin embargo, "Lio" también abrió su corazón, casi de hincha, y se animó a revelar sus más íntimos deseos de cara a lo que viene: “Vamos con la misma ilusión y ganas de siempre, pero la realidad es que Argentina está pasando un proceso de recambio. Para la mayoría es la primera competencia oficial, pero no quita que Argentina va a ir a buscar la Copa".

Durante la entrevista de hoy, La Pulga también habló de otras cuestiones que le atañen, y reconoció que le dio mucha alegría haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín; al mismo tiempo que no dejó de recordar todo lo que sufrió para que el Barcelona, y sobre todo su ex DT Pep Guardiola, lo dejaran viajar. "Nadie quería que vaya y Guardiola fue el que me dio el permiso. Quería irme a la m... y lo hacía saber".

Pero eso no fue todo. El astro argentino también habló sobre la motivación que le da llevar en la espalda de su camiseta el número 10, que tanto significa en el mundo futbolero, y muy en especial en el fútbol argentino.

Claro que si se habla del 10, es imposible no mencionar a Diego Armando Maradona: "El 10 en la camiseta de la Selección argentina es importante por quién la usó. Diego la hizo importante, pero a la hora de entrar a la cancha no cambia nada".

Finalmente, Messi habló sobre el amistoso ante Nicaragua, que se juega este viernes en la provincia de San Juan, una buena prueba en la antesala del momento más importante cuando comience la Copa: “Está lindo cómo te recibe la gente afuera, las ganas que tiene que la Selección vaya. Está bueno que todo el país tenga la posibilidad de ver a la Selección Argentina”.