La Justicia le dictó la prisión preventiva al hombre que fue detenido como acusado de ser uno de los individuos que prendió fuego con combustible a dos indigentes en el barrio porteño de Mataderos.

La medida fue dictada por el titular del Juzgado 10 en lo Pena, Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, por la presunta comisión del delito de "homicidio calificado en grado de tentativa, y subsidiariamente, tentativa de lesiones graves o incendio doloso consumado agravado por el riesgo de muerte".

El hombre, cuya identidad no había trascendido, fue detenido el pasado fin de semana, luego de que trascendiera un video en el que dos individuos se bajaban de un auto y rociaban a dos indigentes que dormían bajo el puente que se encuentra en General Paz y Alberdi, en el límite entre Mataderos y la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, para luego prenderlos fuego: el incidente habría ocurrido el 22 de abril último.

Una de las víctimas, identificada como José Luis Pallaoro, de 38 años, fue asistido en el Hospital del Quemado por heridas leves y no volvió al centro asistencial, mientras que de la otra persona no se supo el paradero ni su estado.

Para el magistrado, el hecho se encuentra suficientemente acreditado con un alto grado de comprobación. No obstante, reconoció que "la etapa de recolección probatoria no se ha agotado" de acuerdo con lo que se ventiló en una audiencia celebrada en la misma jornada. Casas sostuvo que el acusado reconoció el hecho y su defensa "no cuestionó la materialidad".



"Los elementos objetivos con los que cuento permiten sostener la sospecha introducida por el señor fiscal de que en caso de que permanezca en libertad podría amedrentar o intimidar a las víctimas y testigos de los hechos, que se trata de personas en alto grado de vulnerabilidad por su precaria condición social", concluyó el juez.

Por otro lado, en declaraciones al sitio iJudicial, advirtió que "más allá del rechazo que provocan las imágenes de público conocimiento, la resolución se basó exclusivamente en los parámetros objetivos que requiere el dictado de una prisión preventiva".