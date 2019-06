El senador peronista, Miguel Ángel Pichetto, no ocultó su enojo con Roberto Lavagna ante la decisión del economista de no competir en las primarias con Alternativa Federal y dijo que "no tiene visión política".

"Prácticamente desintegró el espacio de Alternativa Federal", agregó. En el marco de un almuerzo en el Rotary Club, Pichetto dijo que Lavagna "prácticamente ha desintegrado el espacio de Alternativa Federal que hasta había logrado imponer su nombre".

"En el escenario de la construcción política la manera de contener a los más jóvenes era ir a una primaria, no era una internita de un partido", agregó sobre las frustradas negociaciones con el ahora candidato por Consenso 19 de cara a las próximas elecciones.

Además, Pichetto deslizó que, aunque hay tiempo hasta el 12 para las alianzas, acompañará en la fórmula a Juan Manuel Urtubey: "Seguramente se presentará Urtubey y voy a tener que acompañar. No queremos ir al encuentro del kirchnerismo; cuando uno abandona, abandona".

Sobre Sergio Massa y sus negociaciones con el kirchnerismo, añadió: "Está viendo qué camino tomar, lo cual le agrega incertidumbre a este espacio". De todos modos, no pierde las esperanzas de retener al tigrense en Alternativa Federal.