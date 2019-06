Edelmira Altube tiene 31 años y vive en Miramar. Es instructora de yoga y una de las referentes del movimiento internacional "Zero Waste" o "Basura Cero".

En los últimos años, comenzó a aplicar hábitos cotidianos de consumo responsable y a compostar sus residuos orgánicos.

En el marco del Día del Medio Ambiente, Altube reveló a Infobae que en enero de 2018 comenzó a reducir al mínimo los residuos que origina en su casa, donde vive con su pareja, y el desafío se convirtió en un modo estilo de vida. Según confesó, "hace un año y medio que no necesito sacar bolsas de residuos".

Noticias relacionadas

"Es mi granito de arena, el resultado de cambios muy grandes de hábitos que tienen un real impacto en el medio ambiente. Sólo haciendo compostaje, es decir transformando los restos orgánicos en abono natural, a los basurales llegaría casi el 60% menos de residuos porque la mayor cantidad de basura que se genera en una casa es orgánica", detalló.

"La problemática de la basura es sólo la punta de un iceberg que impacta con fuerza en el agua, el suelo y el aire", expresó.

Todo comenzó cuando hace seis años sintió que su "chip verde" se activó al ver a Zoe y Jana, dos niñas de 7 y 9 años, juntando basura en una playa de Mar del Plata y pidiéndole a la gente que no dejen residuos en la arena.

"Sentí que tenía que dejar de quejarme por la mugre de la playa y poner manos a la obra", recordó.

De essa manera, tomó conciencia de que nuestro planeta está en emergencia y se involucró cada vez más en el tema. El año pasado obtuvo una beca en la Academia Circular de Santiago de Chile donde se capacitó como "agente de cambio", junto a 25 participantes de Latinoamérica.

Más adelante brindó una charla TED en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, que ya tiene casi 9.000 visualizaciones.

El método implementado por Edelmira radica básicamente en identificar lo que consume y reducir lo que produce residuos. Además compra productos sueltos que lleva en frascos de vidrio o en bolsas de tela. Compra ropa de producción sostenible y cosméticos de elaboración natural que también dispone en envases reutilizables.

"Estos cambios tienen que surgir de la intención de cada persona: primero hay que informarse, luego responsabilizarse y después pasar a la acción. Mi idea es contribuir para que la gente adopte, al menos, un nuevo hábito; aunque sea llevar sus bolsas reutilizables para hacer las compras", explicó.

Al respecto, la ONU dice que es una tarea urgente y brinda datos preocupantes ya que nueve de cada diez personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación del aire que superan los estándares de seguridad dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Consultada sobre los pasos a seguir para reducir la basura comentó que es importante "mirar qué cosas eran las que estaba desechando para ver cómo reemplazarlas por otras o, en todo caso, dejar de comprarlas o reducir su consumo".

"La mayor parte de la basura que generaba tenía que ver con envoltorios de comida. Entonces empecé a comprar suelto, como ya hacía en las dietéticas, pero reemplazando las bolsas plásticas que usan en los negocios por mis propias bolsas de tela o frascos de vidrio. El siguiente paso fue planear de antemano qué necesito comer, dónde lo voy a comprar y en qué lo voy a llevar. Dejé de consumir todo lo que tiene envoltorios plásticos y comencé a rechazar el consumo de cualquier elemento descartable. En ningún comercio recibo bolsas de plástico, incluso a la carnicería llevo un tupper para traer la carne o el pollo", agregó.

"Fui sumando paulatinamente otras herramientas hasta llegar al punto, en enero del año pasado, cuando implementé la paca digestora Silva (lleva el nombre del tecnólogo forestal colombiano Guillermo Silva Pérez, quien la creó hace cuarenta años inspirado en los bosques donde a diario se procesan toneladas de residuos sin pudrición) como método hogareño de tratamiento de todos nuestros restos orgánicos. Lo elegí porque admite cualquier resto orgánico ya sea vegetal, cárnico, crudo o cocido. Todos los desperdicios de cocina los juntamos en un tupper grande que destinamos a ese fin, con tapa, traba y manija para transportar con facilidad, una vez por semana, a la paca que tenemos en el parque", explicó.

Más adelante, explicó que "hoy mis residuos se dividen en tres: restos orgánicos con los que hago compost; los reciclables y finalmente lo que efectivamente se vuelve mi basura, que es aquello que no puedo darle un curso de reciclaje seguro en mi municipio".

"Me llegan mensajes de personas que no conozco que se suman a este desafío y me vuelvo a entusiasmar. Es muy gratificante saber que todos podemos ser fuente de inspiración para otros, así como a mí me ha inspirado tanta gente. Somos eslabones de una red que se va volviendo cada vez más fuerte y más larga", añadió.

También relató que su familia la acompaña y que "haber visto ese cambio en ellos fue como tocar el cielo con las manos. Siempre digo que uno debe contar su nuevo hábito desde un lugar de respeto y empatía. Lo digo porque he pasado por etapas en las que sólo buscaba convencer al otro desde un lugar fundamentalista o dogmático, hasta que me di cuenta que lo único que generaba era que los demás se sintieran atacados en sus hábitos y terminaba levantando barreras entre ellos y yo", sintetizó.

Luego destacó la importancia de que "cada ciudadano lleve sus residuos a los lugares donde están interesados en reciclarlos. Por eso considero que son necesarios y fundamentales los puntos limpios. En Mar del Plata no hay. Lamentablemente, tanto en campañas privadas como públicas, se habla mucho de las cosas que se pueden hacer, pero cuando las llevan adelante son un desastre".

"La crisis medioambiental es la primera crisis económica, es la madre de las crisis. Debemos repensar hoy mismo nuestra relación con la economía, el consumo y la naturaleza", finalizó.