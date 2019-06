En las últimas horas se dio a conocer un video del interior del cuarto del hotel en París en el que se ve a Neymar en la cama en medio de una pelea con Najila Trindade Mendes de Souza, quien asegura haber sido violada por el astro brasileño.

El padre del futbolista confirmó la autenticidad de la imagen, pero señaló que fue una "trampa" tendida por la modelo al poner un teléfono móvil en un lugar alto de la pared alegando que necesitaba cargarlo pero que en realidad lo utilizó para grabar dicha escena.

En las imágenes, se puede ver como el jugador y la modelo se encuentran en la cama y, de repente, la mujer se levanta y comienza a golpear a la estrella del PSG.

Allí, Neymar se levanta y contiene a la joven y la imagen se pierde. Sin embargo, comienzan a escucharse gritos de la joven dentro de la habitación.

"Nadie agrede desde abajo (acostado)", afirmó el padre del jugador, para quien la foto es una prueba de que Trindade forzó la escena y se puso violenta al intentarlo agredir con una copa de vino.

La modelo afirmó que sufrió agresiones del jugador por pedirle usar preservativo durante el encuentro que sostuvieron el 15 de mayo en un hotel de París.

Najila Trindade, como es conocida por su trabajo como modelo, acusó al delantero de haberla violado a mitad de mayo en un hotel al que ella llegó con dinero que le dio el jugador del París Saint Germain, a quien conoció en una red social.

Añadió que viajó a París para tener una "relación sexual" con el futbolista, pero relató que a ese encuentro él llegó "alterado" y se mostró "violento" cuando ella le pidió "usar preservativo".

"Él me obligó al acto sexual sin uso del preservativo", insistió.

A continuación, agregó la mujer, empleó la fuerza para someterla. "Mientras él cometía el acto, continuaba golpeándome fuerte los glúteos", aseveró la mujer, quien presentó a las autoridades un informe médico de la supuesta agresión.

Relató que "él no hablaba nada" y, tras abandonar el cuarto, entendió que no pudo reaccionar por los golpes que recibió.

Añadió que entre las pruebas que entregó a la Policía está una foto de ella con moretones que el "propio Neymar" le mandó al día siguiente de su encuentro.

La mujer admitió que tiene problemas económicos, como una condena a pagar 26.712 reales (unos 6.923 dólares) por alquileres atrasados de su apartamento.

Dijo que Neymar le pagó el pasaje y la estadía en París, pero cuando lo encontró se topó con una persona "agresiva y totalmente diferente". También relató que después de quitarle la ropa comenzó golpearla y "no paró" a pesar de las súplicas de ella para que parase.

En otra entrevista, concedida al canal TV Récord y en la que ratificó sus argumentos, Trindade dijo también que viene sufriendo "amenazas" de "personas poderosas y abogados" y reiteró que en ningún momento pensó en tener un "compromiso amoroso" con Neymar y sí apenas un "encuentro sexual".