El precandidato presidencial Alberto Fernández fue dado de alta del Sanatorio Otamendi tras haber estado 48 horas internado y confirmó que continuará con su agenda política, que incluirá un encuentro con el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac.

“En un ratito lo recibo al gobernador Uñac y a la tarde sigo con reuniones", indicó el postulante, quien negó que los médicos le hayan recomendado suspender sus actividades.

En diálogo con la prensa, el dirigente opositor se refirió a su estado de salud: "Ya lo expliqué mil veces. el Sanatorio tuvo la generosidad de sacar un comunicado para terminar con las pavadas que se escriben en Twitter".

"Me recomendaron que siga teniendo el cuidado que siempre tuve", contó Fernández, quien confirmó que en las últimas horas habló por teléfono con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.