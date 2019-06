"X-Men: Dark Phoenix" llega a los cines este jueves para darle fin a la saga de 20 años de los X Men, con una película en la que el arco dramático demuestra que un filme de superhéroes puede ser algo más que explosiones, efectos especiales y piruetas, algo en lo que durante estos 20 años los productores hicieron hincapié.

Sin embargo, la entrega número diez de los mutantes de Marvel no se estrena sin polémicas.

Luego de posponer dos veces su salida al público, medios estadounidenses publicaron declaraciones de un ejecutivo de 20th Century Fox, casa productora, en la que deslizaba que el retraso se debió a sugerencia de Disney, empresa que compró finalmente el estudio de la familia Murdoch.





Esta teoría fue abonada por los actores James McAvoy (Charles Xavier) y Micheal Fassbender (Magneto), quienes en una entrevista promocional dijeron que el final debió ser filmado nuevamente porque se pareció a una secuencia de "otra película de súper héroes estrenada hace poco".

