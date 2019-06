Romina Gaetani dio detalles de su relación laboral con Juan Darthés, con quien compartió elenco en Soy Gitano, allá por 2003, pero también en Simona.

"Conmigo se pasó de la raya", aseguró Gaetani en referencia al vínculo que tenían como compañeros de elenco en Soy gitano, y agregó: "En Simona tampoco lo pasé bien".

La actriz se sumó así a las acusaciones realizadas por Thelma Fardin, Anita Co y Calu Rivero contra Darthés.

"A Darthés no le creo. No pude hablar antes por muchos factores, pero en su momento le dije en el camarín que se fuera del programa (en referencia a Simona). Lo planteé con una de las productora. Ahora puedo empezar a hablar: no tuve una buena experiencia con él. En Simona tampoco la pasé bien. Soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan en Soy gitano", dijo Gaetani.

"Es muy importante que se haga Justicia", exclamó la también cantante. "Siendo víctima no tenemos las herramientas para decir ‘me pasó esto’. Quizás necesitamos un recorrido muy largo hasta llegar a una abogada que te crea porque otras te dicen ‘fijate: puede ser contraproducente para tu carrera’", reveló sobre el proceso que atravesó antes de hacer pública su denuncia.

Gaetani además tildó de "psicópata" a Darthés al considerar: "Si a una persona psicópata le decís ‘algo me dolió o algo me molestó’, primero te va a decir ‘yo nunca te lo hice’ y después te dice ‘es mentira, sos loquita’. Si yo tengo una compañera que dice ‘no la pasé bien’, tengo que apoyarla. Acá no hay una grieta: acá hay mujeres que nos estamos deconstruyendo".