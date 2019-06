Una nueva serie que cuenta la vida del argentino Carlos Monzón, el fallecido ex campeón mundial de boxeo, desde su infancia hasta la condena a prisión por el asesinato de su esposa será estrenada en junio, anunciaron el jueves Disney Media Distribution Latin America y la productora local Pampa Films.

"Monzón, el femicidio que cambio a la Argentina" tendrá 13 capítulos de 60 minutos y, como un relato policial, hará foco en la investigación del asesinato de Alicia Muñiz, su última mujer y madre de su hijo menor, del cual Monzón es el principal acusado", indicó el canal de televisión Space, que emitirá la serie a partir del lunes 17 de junio a las 22:00 hora local (podés verlo por TeleCentro).

"A partir de ese presente de la investigación, la serie propone un ida y vuelta viajando a su infancia, inicios en el boxeo, sus peleas más emblemáticas y la fama", añadió el comunicado.

Monzón, quien murió en 1995 en un accidente automovilístico durante una salida transitoria de la cárcel, es considerado uno de los mejores púgiles de toda la historia e integra el Salón Internacional de la Fama de Boxeo.

A lo largo de sus 15 años de carrera profesional entre 1963 y 1977, el argentino obtuvo un récord de 87 victorias (59 por nocaut), tres empates y nueve derrotas y fue campeón mediano entre 1970 y 1977 con 14 defensas exitosas.

Más allá de sus éxitos profesionales y el final trágico, la vida de Monzón está marcada por la superación de obstáculos para llegar a la cima, una historia cruda de intimidad conflictiva y un entorno compuesto por celebridades locales de la época, señaló el director Jesús Braceras.

"Fue todo un desafío ver dónde nos parábamos, si en retratar la historia de un ídolo deportivo que cayó en desgracia o en los valores, los orígenes, la fama y los desvíos que ella produce", dijo en la presentación Fernando Barbosa, mánager general de Media Networks de Disney.

La serie, que fue grabada en 2018 en 150 locaciones de Argentina, cuenta con los actores Jorge Román y Mauricio Paniagua a cargo de la interpretación de distintos momentos de la vida del Monzón, como parte de un elenco integrado por Celeste Cid (Susana Giménez, ex pareja), Carla Quevedo (Alicia Muñiz, esposa) y Soledad Silveyra (Elba, madre de Muñiz).