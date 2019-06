El periodista y precandidato a intendente de Avellaneda, Luis Otero, sufrió un asalto este jueves en la calle Maipú 20 a metros de su oficina.

El locutor, abogado y periodista, sufrió heridas leves cuando intentó perseguir al motochorro que logró escapar. Poco después, radicó la denuncia en la comisaría primera de Avellaneda.

"Estaba lleno de gente, pero me venían siguiendo. Me distraje y fue un segundo, lástima que no los pude alcanzar", reveló Otero a TN.

"Estaba sacando el llavero para entrar a mi oficina y fue ahí cuando el muchacho que me venía siguiendo desde una cuadra atrás me arrebató el teléfono. Tenía el casco puesto y no podría identificarlo", agregó.