La "Tigresa" Acuña utilizó su cuenta de Instagram para contar que en su viaje de regreso a la Argentina la compañía aérea en que viajaba extravió la totalidad de su equipaje.

"Lamentablemente hago público que en el viaje de regreso de Pto Vallarta (México) hacia Argentina, la empresa American Airlines perdió mi equipaje con toda mis pertenencias", explicó en el posteo.



"Espere un tiempo prudencial para hacerlo público,pero me informan que el equipaje no aparece", continuó indignada.

Noticias relacionadas



"Más allá de toda la ropa deportiva y otras cosas,de mi equipo que son valuables, también perdí cosas INVALUABLES, como toda la ropa que use con Jackie Nava.,guantes,vendaje... Tal vez para la empresa no valga nada, pero para mi son cosas que no tienen precio", finalizó.