Al menos 38 vehículos, de alta gama y de colección, fueron secuestrados en el barrio porteño de Puerto Madero, por orden del juez en lo penal económico Gustavo Meirovich.

Fue en el marco de la investigación de maniobras ilegales con las declaraciones juradas anticipadas de importación, conocidas como DJAI.

Your browser does not support the video element.

El secuestro fue en el edificio Madero Center. Los rodados estaban en el estacionamiento del edificio ubicado en Juana Manso y Macacha Güemes y fueron trasladados por personal de Gendarmería, que estuvo a cargo de toda la actuación.

Noticias relacionadas

Esta causa se inició a partir de una denuncia que realizó el ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión.

Entre las prácticas con perjuicios millonarios que se investigan aquí está la simulación de operaciones de comercio exterior para acceder a dólares baratos durante la vigencia del cepo.