Recién llegado al país, Juan Martín del Potro habló de su relación con Sofía Jujuy Jiménez, con quien está comenzando una relación. El romance entre el tenista y la modelo se confirmó cuando ella fue sorprendida viendo un partido, a mediados de mayo, de Del Potro. Luego, ella aseguró: "Estamos ahí, tratando de ver qué onda, conocernos bien y no sé qué pasará más adelante".

En una entrevista con la cronista de LAM, el tenista reveló: "Estoy medio dormido. Pensé que me ibas a preguntar de tenis. ¿No sabés mucho de tenis? Tenés que aprender un poco". Consultado directamente por Sofía señaló: "Bien, bien. Me fue a ver al torneo de Roma. Me fue bien, así que me trajo suerte".

Del Potro aclaró que no tienen una relación formal: "Dejame que acabo de llegar. Después de dos meses afuera quiero ir a Tandil". Por otro lado, "Jujuy" dijo: "Tengo solo cosas buenas para decir de Juan. Se nota que es buena gente, súper generoso. Hay buena onda y todo bien, como cualquier persona normal que se está conociendo y va viendo de a poco".