Durante su paso por el país, el presidente Jair Bolsonaro brindó su apoyo para la reelección de Mauricio Macri en las próximas elecciones nacionales.

“No vine aquí a hablar de política interna. Pero tuvimos una experiencia bastante triste en Brasil, hasta hace poco tiempo, semejante a la de Argentina. Y creo que libertad y democracia deben hablar más fuerte en las elecciones”, consideró el mandatario.

Sin embargo, no dudó en mostrar todo su apoyo a Macri de cara a las próximas elecciones, y comparó a Cristina Kirchner con la situación que vive Lula en el país vecino.

Noticias relacionadas

“Vivimos momentos semejantes Argentina, Chile, Brasil en el pasado. Hablo por nuestro pasado. Nosotros evitamos hundirnos en el oscuro mundo de la izquierda. Y hubo un movimiento que no fue de los militares: todo el mundo, la sociedad, los medios, no quisieron que Brasil fuera para la izquierda. Lo que ocurrió en el pasado tiene que servir de experiencia para todo el mundo, para que en el futuro no sea necesario que vuelva a ocurrir algo de ese estilo”, cerró