Luis Zubeldía, actual entrenador de Lanús, habló de una realidad que se vive en el fútbol argentino y que puede “confundir” a muchos jóvenes en nuestro país.

Ante la consulta sobre el rol docente o psicólogo de un entrenador de fútbol, el ex futbolista aseguró: “Muchísimo. Y siento que no todos estamos preparados. La industria del fútbol ha crecido tanto que necesitamos cada vez más preparación para dominar situaciones nuevas. Y hay que aprender. Por ejemplo, un jugador que vos lo ponés 2 ó 3 partidos en Primera pasa de ser un “Don nadie” a ser una estrella que vale 15 millones de dólares, por citar un ejemplo el de Pedro De la Vega. ¿Estamos capacitados para darle herramientas a Pedro para que no desestabilice su estado emocional? Y así mil cosas: darle tranquilidad a los dirigentes, manejarse bien con los medios de comunicación para informar correctamente... Siento que no todos, y hablo por mí, estamos al nivel de las exigencias que requiere el ambiente”.

“Es muy difícil atender al chico como se merece. Son muchísimos y cada uno tiene algo diferente. Muchas veces no alcanza el personal para atender todas las necesidades o darle a ese chico todas las herramientas que necesita. Por eso uno necesita cada vez más herramientas como docente para poder darle en la tecla. No es fácil y hay clubes más propensos a que eso se note menos, como es el caso de Lanús. Acá hay entrenadores, asistente social, psicólogo, pero si el chico no tiene una estructura familiar fuerte en el algún momento se paga. Y a veces los clubes no lo pueden corregir. Es doloroso porque es más estructural, de nuestro país”, amplió el entrenador.

“Uno quisiera que la riqueza fuese mejor distribuida y que todo fuese más equitativo. Son ilógicos los números que se manejan. No es lógico que un futbolista a los 20 años sea millonario. El asunto ahí es que no cambie la mentalidad de los chicos. Que si se desequilibran puedan enseguida volver a estabilizarse. Porque el dinero te hace olvidar del crecimiento más importante. Eso me preocupa más, que resignen lo esencial. Y lamentablemente pasa: si vos te vas a jugar a Rusia por mucho dinero y te quedás cómodo a cumplir un contrato, estás relegando el crecimiento deportivo. A veces, cuando tenés menos, el foco lo ponés sólo en el fútbol. Y cuando tenés más podés comprar de todo, incluso problemas”, expresó.

Ante la consulta sobre si se habla de estos temas en el vestuario de un plantel de fútbol, Zubeldía comentó: “Debemos remarcar que la situación del país afuera no está fácil. Que los números que se manejan acá no son la realidad del trabajador. Por lo general, el jugador de fútbol viene de sectores en los que la ha tenido que pelear y son conscientes. A veces hay que recordarlo nada más. Aunque, soy sincero, uno no puede detenerse mucho en eso, porque a vos te contratan para entrenar, competir y tratar de ganar”.