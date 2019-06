Momentos de tensión se vivieron en una oficina del Microcentro, delincuentes ingresaron al lugar y se robaron una suma de Us$ 200 mil y huyeron.

El golpe comando sucedió en un edificio de la calle San Martín, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, a doscientos metros de la Casa Rosada. Luego agentes de la Policía de la Ciudad rodearon el lugar en busca de los ladrones.

Los empleados escaparon y dieron aviso al 911. La Policía de la Ciudad rodearon el lugar en busca de los ladrones, rastrillaron los pisos uno por uno y en un baño del cuarto encontraron un bolso con un DVR, pero el mismo no funcionaba, por lo que no había guardado lo registrado por las cámaras de seguridad.

Los oficiales, a pocos metros, también hallaron uno de los revólveres con los que los ladrones amenazaron a los empleados.

Los delincuentes escaparon dejado un bolso con armas y dinero en el baño y los empleados no tienen permitido el ingreso al lugar.

Uno de los testigos confirmó que en uno de los baños del lugar se encontró un bolso con armamento y billetes. Además contaron que para ingresar al edificio, "piden DNI y te dan un papel".

La Policía de la Ciudad sospecha que los asaltantes consiguieron escapar del edificio por la puerta principal segundos antes de su llegada.