Diecinueve personas fueron demoradas en las últimas horas en la localidad bonaerense de Lavallol y en el barrio porteño de Saavedra sospechadas de integrar una banda que falsificaba obleas de la VTV.

Según confirmaron fuentes policiales a NA, en los dos allanamientos realizados se logró identificar a las 19 personas, que serán indagadas entre el 10 y el próximo 11 de junio.

En Lavallol, se procedió a la verificación de las máquinas que operan en las líneas 1 y 2 del lugar, con la presencia del fiscal, donde se pudo establecer que las mismas presentaban alterados sus valores de control operativo y en otros casos fueron manipulados.

Asimismo, según las fuentes, se estableció que sus empleados sobre cobraron el servicio, ya que aparte de cobrar el valor del tramite normal (que oscila entre los $263,09 y los $1.578,55 entre vehículos menores y transportes pesados) percibían un Plus extra de entre ($500 a $1.500) para la obtención de un sobre turno y asegurarse de este modo la aprobación de la verificación.

En el lugar, se procedió a la incautación de tres computadoras que guardan la información de todo lo que se registra en las tres líneas de verificación, y el servidor que guarda toda la información de las computadoras.

Mientras que en el segundo allanamiento, en el barrio de Saavedra, que es una empresa concesionaria extranjera encargada de la inspección, verificación, análisis y certificación de maquinarias empleadas para el desarrollo de la V.T.V., se procedió a la incautación de un disco rígido donde se encuentra el análisis propio del informe técnico de la planta de Lavallol.

La causa está siendo investigada bajo el delito de "asociación ilícita en concurso real con falsedad ideológica" y la misma se inició en diciembre de 2017.

Hasta el momento, en la causa hay 21 personas detenidas desde junio de 2018, a las que se suman las 19 personas demoradas.

Todas están siendo investigadas en la causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 a cargo del fiscal Pablo Rossi ante el Juzgado de Garantías N° 3, cuyo titular es el juez Gustavo Gaig, ambos del departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Los operativos de las últimas horas estuvieron a cargo de las Comisarías de Almirante Brown N° 1 en forma conjunta con personal de las Comisarías de Almirante Brown N°3, N°6, N°8, N°9, y de Malvinas Argentinas, Grupo Gad de Almirante Brown, Lanús, Quilmes y personal del Ciber Crimen.