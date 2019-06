La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, valoró los avances del programa económico argentino en una reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Nicolas Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en Japón.

En encuentro se realizó previo al comienzo de la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores del Banco Central del G20 en Fukuoka, Japón.

Según el organismo internacional, Lagarde aseguró que la aplicación del programa económico estabilizará "aún más la economía" y aseguró que "sentará las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo". Asimismo, destacó que los esfuerzos están generando avances entre los que subrayó "la disminución de los déficit fiscal y corriente".

