Raúl Banegas tiene 54 años, es cirujano plástico y padre de Martiniano de 16 años, estudiante secundario y quien por el momento no tiene muchos planes respecto a las carreras universitarias que elegiría.

Hace unas semanas, Martiniano tomó la decisión que enviarle un mensaje a su papá contándole que era gay y recibió una conmovedora respuesta que se volvió viral.

"Le dije a mi viejo que soy gay y se lo tomó así. Estoy llorando”, contó el joven en su cuenta de Twitter (@LenceMarti) y compartió el mensaje de audio que le envió su papá.

Le dije a mi viejo que soy gay y se lo tomo asi. Estoy llorando pic.twitter.com/xpCjz2xKyt — martinianox (@LenceMarti) 16 de mayo de 2019

“Para que termines de entender cómo estoy ahora con respecto a cuándo te querías comprar la cocinita. Yo antes quería que vos seas un varoncito, ahora sabés que quiero que seas feliz sano y seguro. Seas lo que seas”, se escucha decir al hombre.

“Te amo como sos y eso me lo enseñaste vos y me lo enseñó la vida. Quiero que seas feliz. Siendo lo que vos quieras. Lo que vos sientas que tenes que ser, nada más”, completó.

En una charla íntima, Raúl y Martiniano le explicaron a Clarín cómo fue comunicarla la noticia y cómo Martiniano vivió con "temor" contárselo a su padre.

"Vos no sabías cómo decirme que eras gay. Tenías miedo de llamar a las cosas por su nombre y de encarar el tema sin rodeos. Hasta que un día, hace poco, te animaste a hacerlo no cara a cara sino por whatsapp. Para eso sirven al menos las nuevas tecnologías. Me lo dijiste con todas las letras y yo te respondí más o menos así: dije que en realidad yo hubiera preferido que seas un varoncito, o sea, un heterosexual, pero que aún sabiendo lo que me acababas de contar me bastaba con que seas feliz, sano, un hombre seguro de sí, seas lo que seas… Te dije que eras libre de elegir y eso, creo, fue todo. Te dije algo más que seguramente recordás. Te pedí que te cuides, que uses preservativos, que no te andes exhibiendo demasiado por ahí. Hay muchos loquitos, mucha violencia, están esos tipos peligrosos llamados skinhead, los fachos, los violentos, en fin para qué detallar. Por eso dije al principio, medio en broma medio en serio, que hubiese preferido un varoncito… Todo esto se viralizó en las redes con unos cien mil likes.... Ahora la suma se debe haber duplicado o triplicado", expresó Raúl sobre el mensaje que se hizo viral.

Su hijo lo interrumpe y pregunta: "¿Acaso no soy un varoncito?".

"Sabés a qué me refiero", contestó su padre y prosiguió: "Yo quería que seas un varón con todo lo que significa esa palabra para el pensamiento común y generalizado; quería o deseaba que fueras heterosexual, que te gustara jugar al fútbol o al rugby, que salgas con chicas y tengas experiencias con ellas, que un día me presentes a tu novia oficial; lo admito: así pensaba antes. ¿Pero qué es la normalidad? Mucha gente debería hacerse esa pregunta. Yo ya no sabría qué responder. Ahora lo único que quiero es que seas feliz más allá de tus decisiones y opciones que las respeto totalmente. Igual la tan difícil confesión ya pasó. Muchos amigos y colegas de trabajo me felicitaron. También a vos. Me dijeron que hay que tener huevos para decir eso que me dijiste, así sea por whastsapp. Me dijeron que hay que ser muy macho para ser gay en esta sociedad que a veces, pese a las apariencias, mantiene aún ciertos prejuicios y silencios".

"De repente recibo la noticia que me diste por el celu y, en fin, es como que se me rompió un proyecto", manifestó a lo que Martiniano le preguntó sobre de qué se trata ese "proyecto".



Respecto al "plan perfecto", para Raúl se basa en una "la línea de tiempo de un hijo o una hija mientras uno va envejeciendo. Entonces uno supone que cuando su hijo tenga quince, estará en la secundaria, después entrará a la facultad que eligió, presentará a su novia, luego a los treinta va a tener una esposa formal, después un hijo… Pero bueno… No se dieron así las cosas".



Luego de que su hijo le confesara que era gay, su padre hizo "un proceso personal". El cual "no duró más de un mes" y "fue más que suficiente para aclarar las cosas y encaminar mejor nuestra relación".

Para Martiano decirle a su padre era "más que nada miedo a imaginar cómo lo tomaría" porque pensó que "es algo central en mi vida y si lo tomabas mal quizás nos empezaríamos a llevar para la mierda y no tendría en quién apoyarme ni a quién contarle las cosas más íntimas y personales que me preocupaban y me preocupan en estos días".



Raúl declaró que empezó "a imaginar por dónde venía la cosa". "El psicólogo me dijo que hasta que vos no me lo dijeras que yo no hablara porque por ahí metía la pata. Ahí ya me molestó que siguiéramos comunicándonos por whastsapp. Era hora de que blanquearas tu situación. Cuando por fin lo hiciste creo que lo primero que te dije es que no podía tolerar, como suelo decir, que empieces a mostrar las plumas", agregó.

"Tu mamá, Alejandra, a la que tanto quise y lo sabés, seguramente, iba a apoyar tus elecciones. Me da un poco de miedo pensar en gente que quiero y de pronto no entiende o disimula o toma distancia. Me cuesta imaginar además", agregó el padre.



Martiniano contó que "no tengo novio ni nada parecido" y que no "está buscando pareja".

"Para ser padre primero te dan el título y recién después tenés que aprender un rol que nadie pudo enseñarte antes. ¿Cómo se es un buen padre? Es todo al revés. Sos padre y recién después estudiás. Además, y perdoná que toque un tema que me duele especialmente, yo estoy solo en esta. Tu mamá se fue, murió, no está más. Ya la amaba con todas mis fuerzas al igual que a ustedes", reflexionó Raúl.



Al finalizar Raúl le dijo a su hijo: "Seas como seas, sos, al igual que tu hermana Julieta, lo mejor que me pasó en la vida".