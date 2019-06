EA Sports confirmó con el tráiler de su nuevo FIFA 20 lo que se hablaba hace algunos meses: la vuelta del FIFA Street, muy pedido por los fanáticos.

Aunque con un enfoque algo diferente a un modo street, el nuevo tráiler del juego nos introduce Volta, un nuevo completo modo de juego en el que podremos crear un personaje tanto femenino como masculino para introducirlo en el mundo del fútbol callejero.

Tendremos un completo editor de personajes a la vez que podremos escoger la ropa, tatuajes y otros contenidos que iremos desbloqueando mientras jugamos.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Volta permitirá jugar partidos 3vs3, 4vs4, 4vs4 rápido, 5vs5 y fútbol sala profesional. Además tendremos la opción de jugar en campos de diferente tamaño y opciones como la de disponer de una pared para que la pelota no salga o que efectivamente sí que haya muro.

A su vez, Volta llegará con diferentes modos incardinados dentro de él mismo. Podrás crear tu propio equipo con Volta World, guiar a tu jugador con el modo historia, podrás mejorar o descender en la liga en línea o llevar tus equipos favoritos de la vida real gracias a Volta Kick-off.

FIFA 20 se pondrá a la venta oficialmente el próximo 27 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.