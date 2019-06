La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, respaldó al Gobierno al destacar los "esfuerzos continuos" que han conducido "a importantes avances" en la economía del país.

Así lo indicó luego de mantener un encuentro con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para analizar la evolución del acuerdo con la Argentina.

Lagarde aseguró en redes sociales que fue "un placer" reunirse con los funcionarios nacionales, mientras destacó que "los esfuerzos continuos de política de las autoridades argentinas han conducido a importantes avances, incluso en materia fiscal y de cuenta corriente".

It was a pleasure to meet Minister @NicoDujovne and Central Bank Governor @gsandleris in Fukuoka today. The Argentine authorities’ continued policy efforts have led to important progress, including on the fiscal and current accounts. #G20 https://t.co/eMvq4alfOw pic.twitter.com/63r3HxQF0p