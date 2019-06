Lucho Avilés falleció este sábado a los 81 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras estaba en el Club de Amigos de Palermo.

La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y sobre todo a Pilar Smith, periodista de Canal 26 y conductora junto a Santiago Zeyen de Me Gusta la Tarde, quien lo entrevistó este viernes por el Día del Periodista.

La conductora había trabajado con el “pionero” y mantenían una buena relación, sumado al respeto por su gran trayectoria.

Noticias relacionadas

En la entrevista, que se llevó a cabo en el programa El Espectador de CNN Radio, el periodista habló de todo: su estado de salud tras sufrir una fractura de costillas, cómo veía la televisión y sus proyectos.

Escuchalo a continuación: