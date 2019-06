La muerte de Lucho Avilés conmocionó a todo el mundo del espectáculos y varios famosos expresarons sus condolencias y respetos tras la noticia.

Desde Jorge Rial hasta Moria Casán;, decenas de celebridades recordaron al periodista luego de conocerse la noticia de su muerte.

Su mujer, María, fue destinataria de muchos mensajes de apoyo en este momento tan difícil, al igual que el resto de la familia y amigos del “pionero”.

Noticias relacionadas

Además, periodistas que compartieron momentos con Lucho lo recordaron de la mejor manera y lo destacaron como un “maestro” de la profesión.

Mirá los mensajes a continuación:

No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dió la primera oportunidad en la tele. Un cabron querible. Un abrazo a su esposa y su hijo. https://t.co/b96VpmOL1M