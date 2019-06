Uno de los principales “orgullos” de un padre para con su hijo es que salga del mismo equipo del que él es hincha.

Sin embargo, algunas veces, esto puede salir mal. La intervención de algún familiar o algún amigo del jardín puede que este sueño no se haga realidad.

Esto se puede ver reflejado en el último video viral que se puede ver en las redes sociales, donde un padre hincha de Independiente desea que su hijo siga el mismo camino, pero este parece querer uno distinto.

Su hijo quiere ser hincha de Boca, a pesar de que toda la familia es hincha del Rey de Copas, como su padre se lo menciona.

El hombre le recuerda todo lo que hace por él y hasta lo “amenaza” con dormir con el perro si mantiene su amor por la “azul y oro”.

Mirá el tierno y divertido video a continuación: