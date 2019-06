La cantante Natti Natasha compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que podemos verla aceptando un reto de baile.

Natasha sacó todo su lado sexy para poder realizar el reto viral que le impusieron. La cantante pensó en la pequeña coreografía que iba a realizar y no dudó en pararse para poder recordar sus épocas como bailarina.

En su cuenta, la intérprete de "Tonta" acompañó la sensual grabación con la siguiente descripción en la popular red social. "Cuando me retan a dibujar en una bachatica dominicana. Esto es solo un calentamiento, (hablamo’ ahorita)".

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Esta semana la artista estuvo en gira promocional en Colombia y fue una sorpresa para ella cuando más de cinco mil personas la recibieron por todo lo alto en el Centro Comercial Plaza de las Américas en Bogotá. Desde antes de llegar al escenario un público eufórico la recibió entre gritos, muestras de amor y llantos. Fue un momento que dejó sin palabras a la dominicana, sin embargo entre los gritos del público su voz se perdía.

La artista suele compartir imágenes muy sensuales, mirá sus mejores imágenes: