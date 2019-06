Luego de haber sido operada por una brida intestinal y tras un mes de ausencia, Mirtha Legrand regresó a la conducción de su programa.

Un poco más delgada de lo habitual y con un caminar pausado, la Chiqui regresó a la pantalla de El Trece, éste sábado a la noche y se mostró entusiasmada en su vuelta a la TV con muchas ganas de estar frente a las cámaras.

"Muchas gracias. Una vuelta con todo mi amor y todo mi cariño. Estoy muy bien. Un poquito flojeli para caminar, pero estoy muy bien. Hoy más maravilloso que nunca", expresó al tiempo que destacó que "tener una operación a esta edad no es fácil".

"He perdido 6 kg, pero me veo bien. No pienso subirlos", detalló tras mostrar su vestido blanco de encaje muy elegante con perlas.

"No estoy totalmente bien, pero me siento bien. Estoy un poco afónica. A mí me gusta estar al aire, pero bueno hay que reponerse. Fueron 27 días después de la operación y según me dijeron los médicos se necesitan 30 días para recuperarse. Y aquí estoy...", detalló.

Los invitados que la acompañaron fueron Facundo Manes, Luciana Geuna, Violeta Urtizberea, Matilda Blanco y Paulo Vilouta.

En el marco de la mesa, fue precisamente la periodista (Geuna) quien interrogó a la diva a lo cual la Chiqui respondió: "No es fácil...Pero tuve el apoyo de mis amigos y de mi familia".

En ese contexto, la Chiqui no se olvidó de Marcela Tinayre, su hija, quien fue quien la reemplazó durante tres fines de semana consecutivos: "Un aplauso fuerte para Marcela, mi hija, que fue maravillosa. Con una conducción extraordinaria, con su simpatía e impronta. Hija querida, este beso es para vos, Muchas gracias".

Este domingo, la Chiqui ya está lista para el almuerzo al cual irán Soledad Pastorutti, Alejandro Lerner, José Maria Listorti, Diego Pérez, Paloma Herrera y Macarena Rinaldi.