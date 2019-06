Este domingo 9 de junio se desarrollará una nueva entrega de los premios Martín Fierro en el Hotel Hilton, en Puerto Madero. La ceremonia premiará las mejores producciones de la TV de aire del año pasado y la conducción estará a cargo de Marley.

Este año, la transmisión estará a cargo de Telefe que desde las 19 mostrará todos los preparativos de los famosos de la mano de Lizy Tagliani y la alfombra roja junto a Zaira Nara y el Chino Leunis.

Habrá sorpresas y ausencias llamativas. En este entrega, Mirtha Legrand vuelve a la terna Labor en Conducción Femenina pero ya avisó que no irá por cuestiones de salud luego de la operación que la mantuvo un mes alejada de su programa.



Santiago del Moro también avisó que no irá: "Yo amo los Martín Fierro, siempre me han parecido importantes. Pero no estoy nominado y no voy, este año no me toca a mí. Tengo varios (premios) y soy superagradecido. Voy y aunque no gane soy feliz ahí. Pero no estoy nominado, y no voy a ir una fiesta a la que no me invitan, eso es de colado", explicó en diálogo con Pamela a la tarde.

La apertura musical estará a cargo de Tini Stoessel y Ricardo Montaner interpretará "Cuando un amigo se va", de Alberto Cortez, para musicalizar el video de despedida que homenajea a personalidades conocidas de la TV que murieron en el último año.

Para APTRA (Asociación Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina), es una fecha muy importante ya que hace exactamente 60 años, el 9 de junio de 1959, un grupo de diez periodistas se reunían para fundar una entidad que los agrupa. Y, meses más tarde, realizaban la primera premiación a la producción televisiva, que tuvo lugar en el Teatro Nacional Cervantes.