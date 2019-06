Una pareja de abuelos, de 92 y 86 años fue abandonada en un bar de Rosario durante varias horas por uno de sus hijos, quien les prometió que volvería a buscarlos.

El hecho ocurrió en el local ubicado en la zona de 27 de Febrero y Corrientes. Allí llegó el matrimonio con su hijo, que los dejó allí que almorzaran y se fue. Hugo, de 92 años, e Hilda de 86 comieron y con el correr de las horas comenzaron a impacientarse porque su hijo que los debía ir a buscar no llegaba.

Los empleados del lugar alertaron a la Policía y descubrieron que habían sido desalojados por falta de pago del departamento que ocupaban.



Con el correr de las horas se supo que el matrimonio, desalojado de la vivienda que alquilaban por falta de pago, fue llevado en taxi al local con la promesa de que los pasarían a buscar, pero el hombre en cuestión nunca apareció. Otro de sus hijos, Raúl, los auxilió y los llevó a su casa luego de prestar declaración judicial.

"Estamos bien, pero nos fuimos con lo puesto. Imaginate el frío que está haciendo y somo grandecitos los dos. Me parece que es una falta de consideración no entregar las cosas a su dueño, al menos lo más indispensable, que es un camisón, la ropa de abrigo", señaló Hilda.



Y añadió: "Queremos poder volver a estar juntos bajo un mismo techo, como debe ser. Y pagar un alquiler. Yo no tengo propiedades, alquilaba ahí. No puedo ir a comprar una casa, es imposible, no tenemos con qué. Somos los dos jubilados y gastamos poquito".



Finalmente, Hilda agradeció que gozande buena salud, aunque remarcó los gastos que tienen que enfrentar en remedios: "Gastamos un poco en remedio, pero felizmente somos sanos los dos., aunque tenemos que subsistir", dijo.