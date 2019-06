Un delincuente de nacionalidad colombiana que robaba bajo la modalidad de motochorro y que tenía pedido de captura vigente por robo fue detenido en las últimas horas por efectivos de la Policía de la Ciudad luego de que le arrebatara las pertenencias a dos mujeres en menos de una hora en el barrio porteño de Chacarita.





Fuentes policiales informaron que la detención se concretó cuando efectivos de la comisaría comunal 2 realizaban un patrullaje por el cruce de las calles Pacheco de Melo y Larrea, y observaron a un asaltante que le arrebató un teléfono celular marca Iphone a una mujer y luego se dio a la fuga en una moto.

Luego de una breve persecución, los oficiales detuvieron al ladrón que manejaba el motovehículo en la Avenida Las Heras y el cruce con la Avenida Pueyrredón.





El paresado es un ciudadano colombiano de 26 años que ya tenía pedido de captura vigente por robo y que, momentos antes, también le había sustraído la cartera a una jubilada de 70 años.





En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 4, a cargo de Martín Yadarola, quien dispuso la detención del asaltante y el secuestro de la moto marca Yamaha.