Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderazgo en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Canadá, el séptimo del año, que se disputó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Hamilton se benefició de la sanción de cinco segundos de penalización impuesta a Sebastian Vettel (Ferrari), que fue el primero en cruzar la meta, y ganó por delante del alemán una carrera en el que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, concluyó tercero.

El capitán inglés de Mercedes, que firmó su quinta victoria del año, la septuagésima octava en la categoría reina, lidera ahora el Mundial con 162 puntos, 29 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas, que concluyó cuarto este domingo en Montreal.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El finlandés concluyó cuarto este domingo en Montreal una prueba en la que, nada más bajarse de su monoplaza, Vettel, que se había quejado por comunicación interna de radio, considerando injusta su sanción -por regresar de forma incorrecta a pista, después de haberse salido en una escapatoria al ser presionado por Hamilton-, fue directo a ver a los comisarios de carrera, presumiblemente para mostrarles su enfado por esa decisión.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) acabó quinto, por delante de los dos pilotos de Renault, el australiano Daniel Ricciardo y el alemán Nico Hülkenberg; una prueba en la que el español se quedó fuera de los puntos, al acabar undécimo.

El otro piloto de Red Bull, el francés Pierre Gasly, acabó octavo en la pista de la isla artificial de Notre Dame -que baña el río San Lorenzo-, donde también entraron en los puntos el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), noveno y décimo, respectivamente.