El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó que consiguió la reelección con "58 puntos y 25 de ventaja" sobre el segundo, el candidato de Cambiemos Atilio Benedetti.

"Hemos terminado el recuento de nuestras mesas testigo y nos está dando que hemos superado los 58 puntos, con 24 o 25 puntos" de ventaja sobre Benedetti, señaló Bordet en conferencia de prensa.

Your browser does not support the video element.

Atilio Benedetti reconoció la derrota, por lo que permitió al actual gobernador salir a celebrar su victoria en su búnker.

Noticias relacionadas

El mandatario reelecto también celebró la victoria en la capital provincial, que actualmente está en manos de Cambiemos, y en "ciudades que son cabeceras como Federación y Diamante".