Acompañado por sus hijos, Marcelo Tinelli recibió un Martín Fierro especial por los 30 años de su ciclo ShowMatch, en una nueva edición de la gala de premios de APTRA que se realiza en el Hotel Hilton, mientras aún se mantenía la expectativa por la entrega del principal galardón de la noche, la estatuilla de oro.



La gala en el hotel del barrio porteño de Puerto Madero, que coincidió con los 60 años de existencia de APTRA (Asociación Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina), fue conducida por Marley y se inició con un musical de Alejandra "Tini" Stoesel, en las inmediaciones del Hilton.



La mención especial para el Tinelli la anunció Susana Giménez: “Tengo el honor de presentar el premio más esperado de la noche. Una apuesta que empezó en este canal con un periodista deportivo con mucho carisma y humor”, arrancó diciendo la diva.



Los ojos del conductor se llenaron de lágrimas al recordar cada uno de los momentos que vivió a lo largo de su programa y la emoción fue aún mayor cuando vio que sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Juanita, Francisco y Lorenzo eran los encargados de entregarle el premio.

“Gracias, gracias, gracias por tanto", fueron las primeras palabras del “Cabezón” que se notaba muy emocionado.

“Gracias, Telefe por esos 15 años hermosos que viví. Que estén acá mis hijos es muy lindo. No puedo creer que estén acá. Son mi razón de vivir”, resaltó y contó que horas antes le había pedido a Juanita que lo acompañe a la premiación pero esta se negó, claro, si aceptaba arruinaba la sorpresa que hizo llorar al conductor.

Además le habló a la Su: “Gracias Susana por la generosidad. Que una número uno absoluta de la tele me estés presentando acá, con lo que te admiro, con lo que te quiero y con los momentos hermosos que compartimos”, dijo el conductor.

Marcelo no se olvido de como arrancó: “Este momento se lo quiero dedicar a quien me abrió las puertas de la televisión, que es Juan Alberto Badía. También gracias a Gustavo Yankelevich, sin él no estaría cumpliendo 30 años”.

“Muchas gracias a todos mis compañeros de Telefe. También a (Daniel) Hadad por ese año hermoso en El Nueve. Y a todos los de El Trece“, no se olvidó de agradecer a ningún canal e hizo un pedido especial: “En algún momento ténganme en cuenta los dueños de América. Piensen que nunca laburé ahí y si les sobra un lugarcito…”.