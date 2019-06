El candidato Adan Humberto Bahl del Frente Justicialista Creer Entre Ríos se impuso en las elecciones por la intendencia de Paraná y le arrebató el cargo al mandatario actual Sergio Varisco, representante de Cambiemos.

El actual intendente de la ciudad capital está procesado desde junio del año pasado y será juzgado desde septiembre próximo junto a otros 33 acusados de integrar una organización dedicada al narcotráfico. El juez federal Leandro Ríos lo investiga por "financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes en concurso ideal".

La investigación que terminó con una serie de allanamientos e imputaciones a funcionarios se inició tras el hallazgo de una avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná.

Con el 78,83% de las mesas escrutadas, Bahl alcanzaba el 45,30% de los votos, delante de Varisco, que llegó al 35,20%.

El triunfo de Bahl se dio en el marco del éxito provincial del gobernador local, Gustavo Bordet, que consiguió su reelección, y representó un duro golpe para Cambiemos, que perdió el control de la capital provincial.





