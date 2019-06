El juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra publica tuvoeste lunes su cuarta audiencia y, como en las tres anteriores, continuó con la lectura de la acusación de la Fiscalía a los 13 imputados que tiene el caso.

Comenzó a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py. En la audiencia estuvo presente la ex Presidente y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner.

Si bien el Tribunal Oral Federal 2 la autorizó a no estar presente en esta etapa del juicio si justificaba su inasistencia con una tarea vinculada a su cargo de senadora nacional, la defensa de la ex mandataria no hizo ninguna presentación para informar que no iba a concurrir.

Además, en el banquillo de los acusados de la sala AMIA estuvieron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el empresario Lázaro Báez y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

En esta cuarta jornada del debate se continuó con la lectura del dictamen de acusación de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El proceso de repaso de las 600 hojas que contienen la acusación tomará una quinta jornada de audiencia.

En el juicio se evalúa cómo fue la adjudicación de 51 obras viales a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, donde hubo una presunta concentración en detrimento de otros estados provinciales: en la actualidad está en curso una pericia a cargo de expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre cinco de ellas para determinar si existieron sobreprecios.