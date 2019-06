Hace varios meses circularon fuerte rumores de una posible relación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel, quienes se conocieron tras realizar una colaboración musical.









Hace unos días los captaron a los besos en un avión,la relación con una serie de fotos que se filtaron en el regreso de ambos de Miami a Buenos Aires.

La argentina y el colombiano ya no quisieron ocultar su amor y pasaron una apasionada noche en la ciudad de Buenos Aires.

Y las fotos se filtraron por una usuaria de Instagram que compartío las instantáneas donde se puede ver a Yatra y a Tini a los besos en la disco Tequila.

Yatra colaboró con el sencillo de Tini en 2017, en 2018, la química se hizo más evidente luego de que lanzaran Quiero volver.

Recientemente, el artista colombiano estrenó Cristina, tema en el que Tini colaboró y participó como protagonista del videoclip.