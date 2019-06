Un taxista que manejaba borracho, con una medida de alcohol en sangre muchísimo mayor a lo permitido, atropelló y mató a un motociclista que resultó ser su primo. Ocurrió en la Ruta nacional 50 en Salta, en las inmediaciones de la pequeña ciudad Aguas Blancas, en el departamento de Orán. IMÁGENES SENSIBLES.

Lo que pasó fue calificado como una "dramática tragedia familiar" en el pueblo de Aguas Blancas, donde la víctima tenía su residencia, lo mismo que su hermano y el pariente que le causó la muerte por su conducta irresponsable.

“En ese estado estaba al borde de la intoxicación”, explicó un vocero policial. "El dolor de la familia es muy grande, algo imposible de describir", dijo un vecino al mismo periódico.

La víctima fue identificada como Joel Jaime, de 30 años, quien encontró la muerte cuando regresaba a su domicilio, en Aguas Blancas. En sentido contrario circulaba su primo Fabián Sarmiento, quien momentos antes había salido al volante del taxi con un alto porcentaje de alcohol en la sangre. Junto al borracho iba Samuel Jaime, hermano de Joel.

durante el velatorio de los restos del malogrado motociclista, se vivieron momentos de profundo dolor entre los familiares, vecinos y amigos de Joel Jaime.

Nadie encontraba explicación a lo que había sucedido. "El dolor de la familia es muy grande, algo imposible de describir", describió un vecino.

Aguas Blancas es una pequeña ciudad al noreste de la provincia de salta. Tiene cerca de 2.400 habitantes.