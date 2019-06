Moria Casán contra APTRA y los Martín Fierro por olvidarse de Guillermo Bredeston

Moria Casán reaccionó duramente contra APTRA y la organización de los premios Martín Fierro 2019 porque olvidaron homenajear a Guillermo Bredeston en el video in memorian con recuerdo a los artistas que murieron en el último año.

Según trascendidos, Nora Cárpena llamó por teléfono a los organizadores del evento, muy enojada por la omisión de su esposo.

Moria Casán, conductora de "Incorrectas" se expresó con enojo en las redes sociales, y también se solidarizó con Nora Cárpena, esposa del actor fallecido.

Como fuera, Moria Casán decidió actuar de "motu propio" y se manifestó con contundencia para dejar en claro su descontento.

Dijo la diva en su cuenta de Instagram: "Cuando los muertos homenajéan a los muertos, a los vivos, a los vivos muertos, a los muertos vivos y en el medio transmisiones con comida saliéndose de la boca y en pocos casos la justicia y en casi todos la obviedad es cuando una fiesta se transforma en un funeral y cuando en ese funeral se olvidan de un empresario de la talla del SR. GUILLERMO BREDESTON, no siento ni verguenza, solamente agradezco que no fuí, porque no me hubieran alcanzado los pañales para adultos, ni la bolsita para el vómito #Verguenza #TE_ADORO_CARPENA si no tenés ganas de venir a trabajar hoy por el desprecio que se ha hecho a tu familia, te apoyo!!! #TodoMiAmor para VOS y los TUYOS!!! Cc @noracarpena_ok"

Poco después de la emisión que contó con la presentación de Ricardo Montaner para cantar "Cuando un amigo se va" de Alberto Cortez, Luis Ventura, de APTRA, aclaró que el "olvido" fue en realidad un problema técnico y que por esa razón no salieron todos los que debían ser homenajeados.