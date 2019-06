Cuando tenía 29 daños de edad, Elizabeth Aimar fue mamá de Juan, que nació prematuro extremo y desde esa prematurez creció padeciendo una parálisis cerebral, que derivó en una discapacidad motora grave con ciertas particularidades, aunque sin embargo no afectaba su capacidad cognitiva.

Como abogada, se iba a transformar en una experta en derecho a la salud y discapacidad y una referente del tema. Hoy en día, además de dar conferencias en diferentes partes del mundo, preside la organización la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) que da ayuda a personas con discapacidad.

“Hoy se habla de inclusión porque supone que es para todos. Se incluye a personas con discapacidad como se puede incluir personas con trastornos de la alimentación, niños con diagnósticos que no son discapacitantes pero que tienen alguna enfermedad, y se incluye también a entornos sociales desfavorables. Por eso es tan difícil incluir: cuando hablamos de inclusión educativa, a la Argentina se le presenta el problema de la escuela”, dijo Aymar.

Hoy Juani, es un joven de 23 años de edad y se ha independizado de sus padres. Sin embargo, el camino ha sido largo para toda la familia.

Un ejemplo muy claro y concreto de lo anterior fue la escolarización del chico; que previamente había sido rechazado de plano en 47 escuelas. Ninguna tenía lugar para él, por considerarlo un discapacitado.

“A partir de esa experiencia, nosotros en la organización creamos un servicio en el cual, ante la búsqueda escolar, la persona puede venir a la asociación y nosotros tratamos de hacer el filtro antes. No es lo mismo que me digan que no a mí o a la trabajadora social a que le digan al padre. A las escuelas no se les cambia la idea o es muy difícil cambiarles la idea. Con lo cual, un niño con discapacidad no puede ser incluido por un recurso de amparo”, contó Elizabeth en una reciente entrevista.

Aymar también contó que cuando su hijo era muy chico “te pedía todo el tiempo hacer cosas de un niño sin discapacidad. Entonces había que prepararse para este pedido de alguien que, no pudiendo comunicarse de manera convencional, no pudiendo casi moverse quisiera hacer la vida de otros niños. Se desesperaba por ir a una calesita en ese momento, o por ir al pelotero, o no quería faltar a un cumpleaños”.

Basándose en esa valiosa experiencia, Elizabeth publicó un libro llamado ‘Los incómodos’.

“Si bien es un libro sobre discapacidad también es un libro de cómo resolver un problema en la vida, cómo alguien puede elegir atravesar algo doloroso y resolverlo o quedarse en esa situación”, comentó.