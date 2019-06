Un sereno fue asesinado a golpes y otro fue dejado atado esta madrugada por delincuentes que asaltaron un edificio en construcción, en el barrio porteño de Palermo.



El violento episodio se registró en una obra en construcción emplazada en Ravignani al 2.000, de donde los ladrones se llevaron maquinaria y distintos insumos de albañilería, informaron fuentes policiales.



El sereno asesinado fue identificado como Juan Ramón Rivas, de 45 años y nacionalidad paraguaya.



Los delincuentes, que eran al menos dos, rompieron un candado para acceder a la obra valiéndose de una barreta, se dirigieron al segundo subsuelo, donde los serenos custodiaban el lugar en el que se guardaban cerámicas, cemento y otro insumos para la construcción, al igual que valiosas herramientas.

En medio del asalto, por causas que no se habían establecido, los golpearon hasta la muerte a uno de los serenos, valiéndose de un objeto contundente, mientra que el otro lo dejaron en el lugar atado de pies y manos en un colchón.

Las sospechas apuntan a que los asaltantes se valieron de un cuchillo y la cadena que habrían cortado para amenazar a los serenos, los cuales se encontraban trabajando.



Al parecer, los ladrones agredieron en la cabeza al sereno con una cadena.



Los delincuentes escaparon del lugar y trabajadores de la obra encontraron al cuerpo uno de los serenos y al otro atado, en estado de shock.

Por el momento nos se había dado con los autores del violento robo, mientras investigadores de la Policía de la Ciudad analizaban las cámaras de seguridad emplazadas en la cuadra.



En el caso tomó intervención el instructor Patricio Lugones, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires.