(Fotos: Reuters)



Un helicóptero se estrelló este lunes contra un edificio en Manhattan, con saldo de un muerto, informaron los bomberos de Nueva York en su cuenta Twitter y la televisión local.



"Un helicóptero se estrelló contra un rascacielos" en el número 787 de la Séptima avenida, dijeron los bomberos.



Los informes preliminares afirmaban que hubo un incendio en el techo del edificio en 787 Seventh Avenue en 51st Street, pero que ya fue extinguido.

El gobernador Andrew M. Cuomo, quien estaba en la escena, dijo que no había indicios de terrorismo y agregó que el helicóptero había hecho un aterrizaje de emergencia.

El piloto de la aeronave fue quien murió en el hecho. El Departamento de Bomberos desplegó a más de 100 trabajadores de emergencia en la escena.

Un oficial de policía caracterizó el incidente como un "aterrizaje forzoso".

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh

El accidente se produjo en un edificio de 54 pisos, ubicado en la séptima avenida al 787, entre las calles 51 y 52, en el norte de Times Square.

"La información preliminar es que hubo un helicóptero que hizo un aterrizaje forzado, un aterrizaje de emergencia o aterrizó en el techo del edificio por una razón u otra", agregó Cuomo. "La gente que estaba en el edificio dijo que lo sintió temblar".

Por su parte, el portavoz Hogan Gidley confirmó que el presidente Donald Trump ya fue informado de lo sucedido.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario confirmó que monitorea de cerca la situación y destacó la labor de los socorristas.

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.