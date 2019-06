Apenas diez equipos conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por eso, en cada edición de la Copa América, se invita -al menos- a otras dos selecciones.

El objetivo es que se cuente con la suficiente cantidad equipos como para hacer un torneo interesante.

La edición 2019 del certamen -que se jugará en Brasil- , no ha sido la excepción: los invitados para este año son Qatar y Japón.

No es la primera vez que los nipones están presentes en una Copa América. De hecho, ya participaron en 1999 en Paraguay, una oportunidad en la que no tuvieron una buena performance y no lograron pasar de primera ronda.

La invitación a los japoneses se repitió en Argentina 2011, pero de todos modos decidieron no participar.

Ahora, en cambio, están entre los equipos que pretender descollar en el torneo.

En la otra vereda está Qatar. Para este seleccionado -que llega con el título de campeón de Asia bajo el brazo- será la primera vez en América. La competencia -tanto para ellos como para los japoneses- será una dura prueba regada de valiosas experiencias en la alta competencia.

Más allá del campeonato logrado, Qatar fue invitada a la Copa América 2019 por ser -ni más ni menos que- la anfitriona del próximo Mundial de fútbol en 2020.