Excombantientes, organizaciones sociales, sindicales y políticos realizan una marcha este lunes desde el Congreso Nacional a la embajada británica, para conmemorar el Día de la Afirmación de los Derechos sobre las islas de las Malvinas.

Bajo la consigna “sin soberanía no hay Nación” marcharán a la embajada del Reino Unido. La jornada también busca cuestionar la base militar en las Islas Malvinas y las políticas que está ejecutando el embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent.

La movilización fue convocada por Grupo Por la Soberanía (GPS), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otras organizaciones.

Las Islas Malvinas fueron ocupadas desde 1833 por fuerzas británicas quedesalojaron a la población argentina establecida allí legítimamente. Este lunes 10 de junio se conmemora el Día de Afirmación de Derechos Argentinos sobre Islas Malvinas.