Luciano Castro se refirió al caso de Juan Darthés denunciado por la actriz Thelma Fardin por violación.

Castro, según contó, pudo hablar con su colega luego de la denuncia, ya que trabajaron juntos en diferentes ficciones de Pol-ka, y su último encuentro laboral se dio en "Los ricos no piden permiso" en 2016.

"A mí me pasa algo, que es que si yo tengo la verdad no me voy a ningún lado. Me quedo acá y hago cadena nacional las 24 horas insultándote y diciéndote 'aclará lo que dijiste', hasta que digas la verdad", expresó Castro. "Eso fue lo que más me hizo ruido de Juan, que se haya ido, y lo digo sinceramente".

"Lo hablé con él, por eso también lo digo, pero cada uno hace lo que puede con su vida", agregó.

Juan Darthés se encuentra viviendo en Brasil luego de que la denuncia tomara estado público, el actor ha sido llamado por la Justicia en reiteradas oportunidades para declarar pero no ha vuelto debido a problemas de salud.