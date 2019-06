Cristian Emanuel Prieto de 20 años, está internado en grave estado en el hospital Mariano y Luciano Vega de Moreno. La semana pasada un auto lo atropelló y lo abandonó.



El hecho fue en el cruce de las calles Bartolomé Mitre, entre General Belgrano y España, cuando la víctima cruzaba a las 6.30 para ir a su trabajo. Un auto gris, que venía a gran velocidad, lo atropelló y lo llevó 50 metros en el capó. Al llegar a la esquina el conductor dobló y Prieto cayó al piso.

Quienes se encontraban en la zona se acercaron corriendo para ayudar al chico y llamaron a la ambulancia. También llegaron a ver que los números de la patente eran “007”, por lo que esperan que esto ayude a los investigadores a dar con el culpable.

Cristian permanece internado en un hospital de Moreno, en coma inducido y con respirador artificial. En tanto que sus familiares exigen que se haga justicia y pidieron que si hubo más testigos del hecho, que se acerquen a brindar datos que puedan ser útiles.

La familia pide ayuda para encontrar al responsable. Por su parte, los investigadores están revisando las cámaras de seguridad del lugar para tratar de atraparlo.