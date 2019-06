El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, brindó una conferencia de prensa esta tarde en la Cámara alta tras la confirmación de que será el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.

El rionegrino habló en el Salón Eva Perón, ubicado en el segundo piso del Senado, luego de que Macri confirmara a través de Twitter su decisión.

El senador peronista manifestó que el presidente Macri "me lo ofreció e inmediatamente dije que sí".

En la conferencia de prensa, Pichetto también anunció que renuncia a la presidencia de su bloque peronista en el Senado para facilitar las funciones de sus compañeros. De todos modos, también destacó que "muchos peronistas nos van a acompañar".

"Espero estar a la altura de las circunstancias con los compromisos. El vicepresidente debe acompañar al presidente en el Senado. Espero hacerlo con responsabilidad, sabiendo de los límites que tiene el cargo", expresó Pichetto.

En el mismo sentido, dijo Pichetto: "Nunca es bueno que vuelva el pasado". Luego, destacó: "Macri será reelecto, la Argentina no volverá atrás".

"La única forma de eliminar divisiones argentinas es combatiendo sectarismos de ideas", manifestó el senador peronista sobre el escenario que viene para la política nacional, tras confirmarse la dupla electoral con el presidente Macri.

Sobre la determinación presidencial y la economía en lo inmediato, dijo: "Los mercados miran a la política".