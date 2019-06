Massa junto a Gioja, muy cerca de cerrar acuerdo con kirchnerismo

El presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, calificó esta tarde como "más que fructífero" al diálogo mantenido con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en el marco de las gestiones tendientes a sellar su regreso a ese espacio político.

Gioja consideró que con Massa coincidieron en la importancia de conformar un "gran frente opositor", "una gran coalición" de partidos que "estamos formando y que vamos a terminar de formar en el día de mañana".

Según trascendió, este miércoles, sobre el filo del cierre de alianzas con vistas a las próximas elecciones, se anunciaría el regreso de Massa al PJ tras una reunión entre el precandidato presidencial peronista Alberto Fernández y el líder del Frente Renovador.

Noticias relacionadas